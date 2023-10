Explosions en Corse : le FLNC revendique plusieurs des attentats survenus dans la nuit

Dans un communiqué ce lundi, le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe, précise que les explosions ont eu lieu dans des résidences secondaires et un bâtiment désaffecté sur Ajaccio, qui est l'ancien centre des impôts. Les premiers recensements font état d'une vingtaine d’attentats survenus dès dimanche soir 22h30 en Corse-du-Sud et en Haute-Corse. Parmi les communes touchées : Villanova, Viggianelle, Lecci, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, Coti-Chiavari, et Ajaccio.

"Sous réserve d’analyses plus approfondies, les dégradations par incendie et explosions auraient été commises par utilisation de différents procédés, : de l’explosif, des bombonnes de gaz, du nitrate, parfois ces différents procédés étant eux-mêmes associés…)", détaille le procureur d'Ajaccio, confirmant que "certains faits ont été revendiqués par le FLNC".

Les faits n’ont occasionné aucun blessé grave.