VIDÉO - Face aux violences entre élèves, ce collège de Gironde ferme ses portes

Les élèves aussi ont vu le nombre de bagarres augmenter ces derniers mois. Sans surveillance, ils n'osent parfois plus aller aux toilettes et évitent certaines parties de la cour. "Il y en a eu déjà sept en une journée", témoigne un collégien quand on l'interroge sur les bagarres. Plus loin, une jeune fille insiste sur un point : ce sont notamment les élèves les plus jeunes qui subissent des violences. "On sait qu'il y en a certains qui s'en fichent des sanctions, vu que ce n'est pas assez fort. Et comme il n'y a pas de surveillants, il y en a qui sont capables de faire beaucoup", poursuit une autre adolescente.