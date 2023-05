En vacances dans le Haut-Rhin, un gendarme abat son collègue avant de se donner la mort

Les deux victimes ont été rapidement identifiées comme étant deux jeunes gendarmes âgés de 20 et 23 ans, d'origine alsacienne. Ils étaient respectivement affectés dans la Loire et dans l'Ain et se trouvaient actuellement en vacances au domicile familial de l'un d'eux.

"La nature et le siège des blessures constatées ont révélé que l'un aurait tiré sur l'autre, occasionnant six plaies dans le dos avant de se donner la mort avec la même arme", ajoute la procureure.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Mulhouse du chef d'homicide volontaire. Elle a été confiée à la section de recherche de Strasbourg et à la brigade de recherche d'Altkirch.

Selon les premières investigations, les motifs qui ont conduit à ces actes sont "très vraisemblablement d'ordre personnel", précise Edwige Roux-Morizot.