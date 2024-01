Marseille : un passant découvre des ossements humains derrière une rambarde de sécurité

Mercredi après-midi, dans le 15ᵉ arrondissement de Marseille, un homme a découvert des ossements humains sur la voirie. Des papiers d'identité et un téléphone portable ont également été retrouvés. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille et des investigations sont en cours.

Macabre découverte mercredi dans les rues de la cité phocéenne. Au cours de l'après-midi, un passant a découvert des ossements humains dissimulés derrière une rambarde de sécurité. Immédiatement, ce dernier a composé le 17.

Un crâne, une omoplate, un fémur et un bassin étaient apparents. En creusant, le reste des os a été retrouvé par les enquêteurs. L'humérus était fracturé à deux endroits.

Un téléphone portable et une carte d'identité retrouvés

En poursuivant leurs recherches, les policiers ont découvert, sous les ossements, un téléphone portable, une sacoche et des papiers d'identité appartenant à un homme de 53 ans inconnu des services.

Le squelette est en cours d'analyse pour déterminer la date et les causes de la mort et, éventuellement, confirmer l'identité de la victime qui pourrait être celle figurant sur les documents d'identité. Selon nos informations, la mort pourrait remonter à une dizaine d’années.

Contacté par LCI-TF1 au sujet de cette affaire, le parquet de Marseille n'avait pas encore répondu à notre demande.