Enfants maltraités dans le Pas-de-Calais : ce que l'on sait des sévices endurés

Sur une vidéo que le service police/justice de TF1/LCI a pu se procurer, on peut voir que deux des plus jeunes enfants sont attachés sur leur chaise avec un harnais. Par ailleurs, des liens autour de leur corps les immobilisent. Selon les trois ainés, âgés de 16, 21 et 24 ans, qui ont déposé plainte, les plus jeunes étaient attachés 23h/24 parce que les parents "avaient la flemme de s'en occuper". Lorsqu'ils ont été entendus par les policiers, ces derniers ont reconnu ligoter leurs enfants "quand ils n'étaient pas sages" parce qu'ils n'arrivaient plus à monter les escaliers.