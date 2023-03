Famille française défenestrée en Suisse : un suicide collectif "préparé et répété"

L'affaire était survenue au printemps dernier et avait suscité une vive émotion à travers le monde. Le 24 mars 2022, un père de famille âgé de 40 ans, son épouse, la sœur jumelle de cette dernière, la fillette du couple, âgée de 8 ans, et leur fils âgé de 15 ans, s'étaient défenestrés à Montreux. Cette famille française, domiciliée en Suisse, n'avait pas survécu à cette chute de sept étages, à l'exception de l'adolescent, qui avait été grièvement blessé et qui était resté longtemps dans le coma.

Très rapidement, la piste d'un suicide collectif avait été privilégiée. Ce mardi, près d'un an jour pour jour après le drame, le ministère public helvète révèle que cet acte avait été "préparé et même répété".