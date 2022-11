Famille retrouvée morte près de Rennes : des décès par pendaison et asphyxie, selon les autopsies

Les pompiers se sont retrouvés face à une scène macabre, mercredi 23 novembre, près de Rennes : les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans ont été découverts dans un pavillon de Saint-Jacques-de-la-Lande, semblant évoquer un double homicide suivi d'un suicide du père. Les autopsies des corps de ces trois personnes confirment le décès par pendaison de l'homme et avancent la piste d'un "décès par asphyxie mécanique" chez la femme, a appris jeudi l'AFP de source judiciaire. La cause du décès de leur fille n'est en revanche pas encore connue.

"Les autopsies réalisées ce jour ont permis de confirmer le décès par pendaison de monsieur, la présence de lésions traumatiques chez madame avec un décès causé très certainement par une asphyxie mécanique qui reste cependant à confirmer par des examens complémentaires", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. "Aucune lésion traumatique n’a été relevée chez la jeune femme et la cause de son décès n’est à ce stade pas déterminée. Des examens complémentaires, notamment toxicologiques, ont été ordonnés", a ajouté le procureur.