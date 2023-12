Famille tuée à Meaux : la garde à vue du père prolongée, l'autopsie des victimes prévue dans la journée

La garde à vue du suspect dans l'affaire du quintuple meurtre à Meaux a été prolongée ce mercredi. En raison de son état de santé, le conjoint et père des victimes n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. Les autopsies seront pratiquées dans la journée.

Il est le principal suspect du quintuple homicide perpétré à Meaux, lundi 25 décembre au soir. La garde à vue du mari et père des cinq victimes, une mère et ses quatre enfants âgés de 9 mois à 10 ans, a été prolongée, a annoncé ce mercredi le procureur de Meaux dans un communiqué. Ce dernier précise qu'en raison de son état de santé, le mis en cause n'a pas pu être entendu par les enquêteurs pour le moment.

Un couteau ensanglanté sur lui

C'est vers 7h50, mardi matin, que les policiers du commissariat de Sevran, en Seine-Saint-Denis, se sont rendus au domicile du père de l'auteur présumé des faits. Ce dernier a signalé à la police la présence de son fils devant son domicile, à Sevran. Les forces de l'ordre ont ensuite interpellé le suspect sans incident. Selon les informations de TF1/LCI, il avait sur lui un couteau ensanglanté.

Il a été transporté dans la foulée au Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger à Villepinte pour des blessures à la main gauche. L'homme de 33 ans est actuellement hospitalisé sous le régime de la garde à vue, au cours de laquelle il a exprimé "son mal-être personnel" et "sa dépression", avait précisé le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, lors de sa conférence de presse mardi. Le suspect est suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques.

Les autopsies pratiquées ce mercredi

Lundi 25 décembre au soir, vers 21h, les autorités ont découvert les corps sans vie d'une mère de famille, âgée de 35 ans, et de ses quatre enfants, âgés de 10 ans, 7 ans, 4 ans et 9 mois, dans leur appartement situé à Meaux. Lors de sa conférence de presse, le procureur de Meaux a décrit une "scène de crime d'une grande violence".

La mère et les deux filles du couple ont été victimes "d'un grand nombre de coups de couteaux", a-t-il précisé alors que le petit garçon de 4 ans et le bébé de 9 mois ne présentaient "pas de plaies sur le corps", Jean-Baptiste Bladier évoquant la possibilité d'un "étouffement". Les autopsies des cinq victimes vont être pratiquées ce mercredi. Une information judiciaire pour "homicides volontaires sur mineurs de 15 ans et homicide volontaire par conjoint" a été ouverte.