Famille tuée dans un accident routier en Bretagne : un conducteur écroué

À sa sortie de l'hôpital, le conducteur a été placé en garde à vue lundi. "Il changeait de versions, déclarait ne plus vraiment se souvenir des faits, admettait avoir consommé de l’alcool, ne pas être titulaire du permis de conduire et avoir roulé à vitesse très excessive, avant de se rétracter sur ce point", selon le magistrat. Déféré mercredi au parquet, le trentenaire sera jugé le 14 juin notamment pour "homicides involontaires", "blessures involontaires" et "récidive de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique".