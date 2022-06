Fausse polémique Corbière/Garrido : Jean-Christophe Lagarde visé par une plainte du journaliste du Point

Dans sa plainte, le journaliste assure que le policier, également détaché à la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis) dont la maire est l'épouse du député sortant, l'a contacté fin mai pour le mettre en contact avec une femme, prétendant être l'employée de maison, non déclarée et sans papiers, du couple de députés LFI. Selon son récit, l'ex-policier l'aurait alors appelé "aux alentours du second tour des législatives" pour lui demander "si l'article était prêt à paraître avant le second tour".

Le journaliste lui aurait répondu que l’article était "bloqué au niveau de la direction du journal", ajoutant dans son procès-verbal, n'avoir en réalité rien écrit encore à ce moment-là. Dans sa plainte, il met également en cause Jean-Christophe Lagarde, candidat perdant face à Raquel Garrido, en faisant valoir qu’au déclenchement de la polémique, ce dernier avait posté sur Twitter "des propos" que le journaliste avait "uniquement tenus auprès" du policier sur le présumé blocage de l’article.