Fausse polémique Corbière/Garrido : le parquet ouvre une enquête pour escroquerie

La polémique prend une tournure juridique. Un peu plus d'une semaine après la publication sur le site internet du Point d'un article mettant à tort Raquel Garrido et Alexis Corbière, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête pour escroquerie. Le couple de députés de la France insoumise avaient déposé deux plaintes, l'une pour diffamation publique et une autre contre X pour faux et usage de faux et usurpation d'identité.