Fausses alertes à la bombe dans des collèges et lycées du Val-de-Marne : sept mineurs interpellés

Le 11 octobre 2023, un mineur âgé de 15 ans, soupçonné d’être l’auteur d’une fausse alerte à la bombe visant le lycée Paul Bert de Maisons-Alfort le 10 octobre, a été interpellé dans son foyer de Rouen. Cet ancien élève du lycée a reconnu les faits qui lui sont reprochés pendant sa garde à vue. Déjà connu de la justice, il est placé sous contrôle judiciaire depuis septembre 2022 dans un dossier distinct. "Compte-tenu du grave trouble à l’ordre public et de ses antécédents judiciaires, il a été présenté vendredi 13 octobre au parquet de Créteil en vue d’une audience de culpabilité devant le juge des enfants qui se tiendra le 29 novembre 2023", précise le parquet de Créteil. L'adolescent, poursuivi pour "divulgation d’information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse " et "menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes", encourt une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans et demi d’emprisonnement et 37.500 € d’amende. Dans l’attente de l’audience, le mineur a été placé et fait l’objet d’une mesure judiciaire éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.