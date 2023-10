Fausses alertes à la bombe en France : quel est le profil des personnes interpellées ?

Un phénomène qui semble imparable malgré les avertissements des autorités. Depuis la rentrée scolaire, le 4 septembre, plus de 300 fausses alertes à la bombe ont été enregistrées dans les collèges et lycées en l'Hexagone. À cela s'est ajouté, dans un contexte marqué par l'onde de choc du conflit entre le Hamas et Israël, une série de fausses alertes quotidiennes visant les aéroports sur le territoire national - 14 encore ce vendredi matin - et monuments nationaux comme le musée du Louvre ou le château de Versailles - évacué pour la cinquième fois ce jour.

Lundi dernier, en déplacement dans un collège parisien, trois jours après l'attaque au couteau survenu à Arras, Gabriel Attal ministre de l'Éducation avait annoncé qu'un"certain nombre des auteurs" avaient d'ores et déjà été identifiés. Deux jours plus tard, Eric Dupond-Moretti qualifiait ces derniers de "petits guignols qui s'amusent avec ces menaces, fausses en l'occurrence, seront retrouvés" et "punis". TF1info fait le point sur ce que l'on sait des suspects interpellés au cours des dernières semaines.