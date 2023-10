Fausses alertes à la bombe : les auteurs seront "retrouvés et punis", avertit Eric Dupond-Moretti

La situation au Proche-Orient, entre l'attaque du Hamas en Israël et la riposte armée de l'État hébreu, doit aussi attirer l'attention particulière des procureurs, souligne Eric Dupond-Moretti. "On ne laissera rien passer, a répété le ministre. Je demande aux procureurs d'être très réactifs, fermes, et de systématiquement poursuivre les actes d'apologie du terrorisme ou les expressions antisémites." Un total de 194 enquêtes ont été ouvertes pour ces faits, dont 42 pour apologie du terrorisme, depuis le 7 octobre, a précisé le respons.