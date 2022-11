Faux boîtiers de paiement sur les bornes SNCF : comment ne pas se faire avoir

Depuis mai 2020, les paiements par carte bancaire sans contact sont possibles jusqu'à 50 euros. Dans le cas où un dispositif frauduleux est installé, la somme va directement dans les poches de l'escroc. La SNCF, elle, ne peut alors pas éditer votre billet. Si jamais vous constatez un débit non autorisé sur votre relevé bancaire, vous devez entrer en contact avec votre banque le plus rapidement possible. Celle-ci est dans l'obligation de vous rembourser si vous êtes victime d'un débit non autorisé.