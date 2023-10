Féminicide à Grasse : un homme mis en examen et écroué pour le meurtre de sa concubine

Un autre homme, voisin de palier de la victime, avait été également placé en garde à vue juste après les faits avant d'être mis hors de cause. Ce dernier était présent à l'arrivée des secours. Il leur avait déclaré dans la nuit de vendredi à samedi lors de leur intervention "être son ami intime" et avait indiqué "avoir aperçu un homme ensanglanté vers une heure", a rapporté le magistrat. Pour autant, il n’avait pas contacté les secours.

Au cours de sa garde à vue, le mis en cause s'est déclaré comme étant "le seul concubin de la victime, bien que ne vivant pas avec elle". Il a par ailleurs indiqué "avoir consommé de l’alcool au cours de la soirée et ne garder qu’un souvenir confus des évènements de la nuit du 27 au 28 octobre 2023". Expertisé par un psychiatre, ce dernier n'a présenté aucune pathologie et a donc été considéré comme responsable de ses actes.