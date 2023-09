Féminicide à La Rochelle : il tue son ex-femme avant de se suicider

"L’actuel conjoint de Caroline m’a passé un coup de fil parce qu’il n’arrivait pas à la joindre. Il m’a demandé si j’avais les clés et ensemble nous sommes montés. Le corps de Caroline était derrière la porte, celui de son ex assis sur le canapé. Il tenait encore l’arme entre ses mains, un pistolet. On a immédiatement refermé la porte et appelé la police", a témoigné le concierge de l'immeuble dans les colonnes de Sud Ouest.

Les deux enfants du couple qui étaient à l’école au moment des faits, ont été pris en charge aux urgences pédiatriques.