Féminicide à Paris : un appel à témoins diffusé avec deux nouvelles photos du policier en fuite

Dans son appel à témoins, la police judiciaire indique que le policier "est susceptible de se déplacer sur l’ensemble du territoire national" et serait en possession d'un "sac à dos type commando de couleur noire". Sa voiture, son arme de service et ses deux chargeurs ont été retrouvées les 11 et 12 février à Amiens sur le parking d'un fast-food.

"Peu de temps après les faits", un retrait de 1500 euros a été effectué avec sa carte bancaire à Breteuil (Oise), une commune située à une centaine de kilomètres de Paris, selon une source judiciaire.

La police judiciaire de Paris invite à "ne pas intervenir mais prévenir la police immédiatement" via un numéro vert, 0800.00.27.08 (7j/7, 24h/24), ou par courriel à pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.