Toulouse : 20 ans de prison pour avoir tué sa compagne à coups de couteaux

À la sortie de l'audience, Me Anne-Marie Tabardel, avocate de la famille de la victime, a salué un "verdict juste" et des "débats d'une grande qualité. Elle a toutefois regretté un accusé "taiseux" dans ce procès où "les parties civiles n'attendaient pas une vengeance". "La décision est équilibrée. Mon client m'a indiqué ne pas vouloir faire appel, même s'il a encore 10 jours pour réfléchir", a, de son côté, indiqué, Me El Hadji Gueye, l'un des deux avocats de la défense. À noter que sa peine est assortie de cinq ans de suivi socio-judiciaire.