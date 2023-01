Féminicide dans le Pas-de-Calais : une femme égorgée, son compagnon mis en examen

Arrêté le 15 janvier et présenté au juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer le 17, le compagnon de la victime a été mis en examen pour "assassinat sur conjoint" et écroué.

"Il y a eu une rixe entre eux et, selon les explications qu'il a données, il s'est saisi d'un couteau et l'a frappée à mort", a exposé M. Sabatier, indiquant que le mis en cause "reconnaissait bel et bien être l'auteur des coups qui ont entraîné le décès".