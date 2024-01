Féminicide d'Aurélie Vaquier : son compagnon condamné à 30 ans de prison

Samire Lymani, 41 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir tué sa compagne Aurélie Vaquier. À l'énoncé du verdict, il a hurlé depuis le box des accusés "Je suis innocent ! Justice ! Justice !" Aurélie Vaquier avait été retrouvée enterrée en avril 2021 sous une dalle de béton au domicile du couple, dans l'Hérault.

La sentence est tombée. Samire Lymani, 41 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, mardi 16 janvier à Montpellier, pour avoir tué sa compagne. Aurélie Vaquier avait été retrouvée enterrée en avril 2021 sous une dalle de béton au domicile du couple, dans l'Hérault. Après quatre heures de délibéré, le jury a reconnu cet ex-militaire et chauffeur routier, qui nie farouchement les faits, "coupable" du meurtre de la jeune femme et l'a condamné conformément au réquisitoire de l'avocat général.

À l'énoncé du verdict, Samire Lymani a hurlé depuis le box des accusés "Je suis innocent ! Justice ! Justice !", avant d'être évacué, rapporte l'AFP. Son avocat, Me Mathieu Montfort, a aussitôt annoncé faire appel de la décision. Sur les bancs des parties civiles, les proches d'Aurélie Vaquier ont applaudi la décision.

Le corps avait été découvert sous une dalle de béton

Samire Lymani avait signalé la disparition de sa compagne, alors âgée de 38 ans, le 23 février 2021, près d'un mois après l'avoir vue pour la dernière fois. Le corps d'Aurélie Vaquier sera retrouvé le 7 avril 2021 à Bédarieux, sous une dalle de béton, dissimulée sous un podium de bois, au domicile du couple. L'accusé a toujours assuré que sa compagne avait été tuée alors qu'il s'était absenté quelques jours dans sa famille.

Lors de l'audience, l'avocat général Damien Kincher avait évoqué cette "hypothèse abracadabrantesque" selon laquelle un inconnu aurait tué la jeune femme à son domicile avant de couler une dalle de béton : "Mensonges, mensonges, mensonges... cet inconnu, c'est vous, Samire Lymani", avait lancé l'avocat général. "N'y a-t-il vraiment que deux hypothèses ? Celle d'un inconnu et celle de Samire Lymani ? Ne peut-il pas y avoir quelqu'un qui connaissait Aurélie, qui connaissait les lieux ?", avait répliqué Mathieu Montfort lors de sa plaidoirie.

La famille de la jeune femme, elle, s'est félicité de la condamnation de l'accusé. "La peine est conséquente et adaptée à ce monstre", a réagi quelques minutes plus tard le frère d'Aurélie, Jérémy Vaquier, visiblement très ému : "On a toujours la crainte d'envoyer un innocent en prison. Mais bien qu'il clame son innocence, les preuves sont là, on va enfin pouvoir penser à autre chose, même s'il fera appel, forcément".