Féminicide dans le Gers : tuée par son ex-conjoint, elle avait déposé une main courante pour menaces de mort

Une enquête a été ouverte pour assassinat. La victime, conseillère municipale du village de Galiax et qui vivait chez des amis depuis sa séparation, avait déposé le 18 juin une main courante à la gendarmerie de Marciac pour des menaces de mort reçues entre janvier et juin. Les gendarmes avaient saisi quatre carabines et fusils appartenant à son ex-conjoint et une mesure d'hospitalisation en psychiatrie avait été ordonnée. À sa sortie de l'hôpital, l'homme avait été placé en garde à vue pour "menaces de mort réitérées par conjoint" et avait reconnu les faits. Il avait reçu une convocation judiciaire pour le 3 novembre prochain.