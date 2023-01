Féminicide dans le Puy-de-Dôme : le petit ami "laisse entendre que le coup de feu est parti tout seul"

Un coup de feu, puis un bruit sourd, comme la chute d'une personne au sol. Voilà ce qui mardi soir, peu après 21h, a alerté les voisins d'un jeune couple domicilié à Lempdes, près de Clermont-Ferrand.

Avisés des faits, les policiers se sont rendus sur place immédiatement et ont aperçu plusieurs individus en fuite, l'un d'eux se débarrassant d'une arme dans sa course. Âgé de 20 ans, celui-ci a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Dans l'appartement du couple, les secours découvriront ensuite le corps sans vie de sa compagne. La jeune femme, étudiante et elle aussi âgée de 20 ans, présentait une blessure au niveau de la tête par un projectile d'arme à feu. Le fusil de chasse a été saisi non loin du domicile.

Que s'est-il passé ce soir-là dans l'appartement ? "Le mis en cause est resté très évasif. Il laisse entendre que le coup de feu est parti tout seul", détaille à TF1info Dominique Puechmaille, procureure de la République de Clermont-Ferrand. La détention d'un fusil de chasse au domicile du suspect, vendeur de profession, interroge car il n'était pas chasseur, selon les premiers éléments de l'enquête.