Féminicide de Cavaillon : la victime a reçu "une trentaine de coups de couteaux"

Deux jours après le meurtre d'une femme âgée de 50 ans, survenu sur le parking de l'entreprise Sterne située à Cavaillon (Vaucluse), le scénario du drame se précise. Ainsi, les investigations menées par les enquêteurs ont permis d'établir que le compagnon de la victime l'avait attendu à proximité de son lieu de travail, avant de la poignarder à de multiples reprises.

Dans un communiqué ce mercredi, la procureure de la République d'Avignon précise que l'auteur présumé des faits est arrivé le 25 juillet 2022, entre 12 heures et 12 heures 15, près du lieu de travail de la quinquagénaire.

"Au même moment, sa compagne, employée de cette société spécialisée dans la fabrication de la silicone, prend sa pause déjeuner, tente de s’approcher du véhicule de son compagnon pour vérifier s’il s’y trouve, puis regagne son propre véhicule et y pénètre côté passager avant. Alors qu’elle est assise, le mis en cause arrive en courant et lui assène plus d’une trentaine de coups de couteau au niveau du thorax et du visage", détaille la magistrate. Les premières conclusions du médecin légiste ayant procédé à l’autopsie révèlent la présence de 37 plaies dont six mortelles.