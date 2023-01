Féminicide de Julie Douib : son ex-compagnon condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en appel

L'avocate des deux fils du couple avait un peu plus tôt appelé la cour à les "protéger de leur père", décrivant des garçons "terrifiés à l'idée que leur père sorte de prison et vienne les chercher". Bruno Garcia-Cruciani, "un homme dangereux", a "constamment utilisé" ses enfants "comme un propriétaire" et veut "les récupérer pour lui, pas pour eux", a souligné Me Francesca Seatelli, assénant qu'il a fait d'eux "à perpétuité des fils d'assassin, à jamais des orphelins".

Avant que la cour ne se retire, Bruno Garcia-Cruciani a dit vouloir "avoir un mot pour Julie". "J'ai enlevé la vie de Julie", "la mère de mes enfants" et "je demande pardon", "je m'en excuse". Il a également "demandé pardon à la famille Douib", et concernant Lucien Douib, le père de Julie, il a dit : "S'il s'est senti menacé, je m'en excuse". "Je ne suis pas allé pour enlever la vie de Julie", a-t-il aussi répété. Quant à ses enfants, "je serai toujours là pour eux et je les laisserai jamais", a-t-il conclu en s'excusant. Pour Jean-Sébastien De Casalta, l'un des trois avocats de la famille Douib, "c'est le procès d'un féminicide devenu symbole", a-t-il lancé, qualifiant l'accusé de "voleur de vie", "voleur de rêves" et "voleur d'amour".