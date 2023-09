Féminicide en Savoie : comment l'ex-mari de la policière a été retrouvé

C'est une passante qui a permis de rapidement mettre les gendarmes sur les traces de l'ex-conjoint de la victime. Jeudi matin, elle se trouvait non loin des lieux où l'individu a porté plus d'une dizaine de violents coups de machette à la brigadier-chef, venue déposer son cadet âgé d'un an à la crèche d'un petit village de Savoie, La Croix-de-la-Rochette. Témoin de la scène, elle a vu l'homme prendre la fuite à bord de son véhicule, laissant la victime pour morte au sol. Et a rapidement noté la plaque. Un réflexe salvateur, qui a permis aux gendarmes de comprendre que le véhicule utilisé était une voiture de location, louée pour commettre les faits. L'engin a ensuite été abandonné sur un parking près du lieu des faits, où l'attendait sa propre voiture, une Toyota. Celle-ci a été repérée dès jeudi sur le parking du Centre de Méditation d'Avrillard.