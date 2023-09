Féminicide en Savoie : l'ex-mari de la policière tuée hier interpellé par le GIGN

Il était recherché depuis plus de 24 heures et vient d'être arrêté. Ce vendredi matin à 10 h 10, l'homme suspecté de l'assassinat d'une femme, policière de profession et hors service au moment du drame, à La Croix-de-la-Rochette a été interpellé par le GIGN. Il se trouvait près de son véhicule, stationné sur un parking d’un centre de méditation bouddhiste, l'Institut Shangpa Karma Ling, sur la commune d’Arvillard, à 4,4 kilomètres des lieux du crime.

"Merci aux gendarmes qui ont mené à bien l’interpellation de l’individu suspecté du féminicide hier en Savoie, en mobilisant des moyens très importants" a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur X (ex-Twitter).

Le suspect a été placé en garde à vue pour "assassinat sur conjoint". La mesure peut durer jusqu'à 48 heures.