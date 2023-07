Val-d'Oise : une femme retrouvée tuée à coups de couteau, son conjoint hospitalisé

Elle a été victime de "plusieurs coups de couteau au niveau du thorax". Une femme de 45 ans a été retrouvée morte, gisant dans une mare de sang dans le salon de son domicile de Franconville, dans le Val-d'Oise, ont indiqué des sources policières et le parquet de Pontoise. Son conjoint de 51 ans a, lui, été retrouvé inconscient sur le sol de la cuisine après avoir ingéré des médicaments. Les enfants du couple, âgés de 2 et 3 ans et demi, ont, eux aussi, été découverts dans l'appartement familial, mais ne présentent aucune blessure. Il n'a pas encore été déterminé s'ils ont été témoins des faits.