Féminicides dans le Gard : il tue sa femme et sa belle-sœur et déclare avoir agi "pour le bien de son enfant"

Dans un communiqué publié ce week-end, la procureure de la République de Nîmes Cécile Gensac précise que les auditions du mis en cause "ont laissé apparaître qu’un contentieux important existait dans le couple". Ce dernier était marié depuis décembre 2020 et plus ou moins séparé depuis quelques mois à l’initiative de la victime, décision qu'il aurait difficilement accepté.

La victime, elle, avait déposé une main courante au commissariat d’Alès en décembre 2022 pour signaler qu’elle quittait le domicile conjugal de Cavaillon,"tout en craignant que le père n’emmène l’enfant au Maroc", ajoute la magistrate.

La jeune femme s’était ensuite installée dans un appartement aux Salles-du-Gardon où son compagnon s’est présenté vendredi dernier et disputé avec sa belle-sœur dans la cuisine. "Le mis en cause lui a reproché sa mauvaise influence auprès de sa sœur et la tenue pour responsable des difficultés du couple et de comportement de son épouse", détaille Cécile Gensac dans son communiqué. À la suite de cette violente altercation, le trentenaire a poignardé à plusieurs reprises sa belle-sœur à l’aide d’un couteau.

Alertée par les cris, son épouse est arrivée et a alors découvert le corps sans vie de sa sœur. Une nouvelle scène de violence a éclaté et s’est tragiquement terminée quand le suspect a poignardé sa compagne à la gorge à l’aide de son arme blanche. "Les autopsies ont confirmé que les coups d’armes blanches portés étaient à l’origine des décès", souligne le communiqué du parquet.