Féminicide dans le Tarn-et-Garonne : une femme de 36 ans retrouvée morte, son conjoint en garde à vue

Cette mère de cinq enfants, trentenaire, a été retrouvée inanimée à son domicile, présentant des blessures par arme blanche, a indiqué le parquet de Montauban. Ce sont les pompiers qui ont donné l'alerte vers 8h15 du matin, selon France 3 Occitanie. À leur arrivée au domicile de la victime, elle était déjà décédée. Une autopsie sera menée ce mardi pour identifier la cause exacte de sa mort.

Son compagnon et père des cinq enfants, âgé de 38 ans, a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue dans la foulée. Il aurait été arrêté alors qu'il avait stationné son véhicule près du cours d'eau de l'Aveyron. Le couple était jusqu'ici inconnu de la justice et des services de gendarmerie.