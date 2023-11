Montpellier : une femme de 80 ans tuée par son mari quadragénaire, 26 coups portés à l'arme blanche

Ce sont des témoins qui ont alerté les secours, après avoir vu cet homme, menaçant de se suicider depuis le 6ᵉ étage d'un immeuble de Montpellier (Hérault). Mis en sécurité à l'intérieur du bâtiment, l'individu, qui avait pris des médicaments, présentait une blessure au poignet.

Face aux policiers et pompiers, ce dernier a très rapidement avoué avoir tué sa femme dans la matinée. Sans attendre, les pompiers se sont rendus sur les lieux du crime et, après avoir procédé à l'ouverture de l'appartement de la victime et ont découvert son corps sans vie dans son lit. De nombreuses traces de sang ont également été constatées dans le logement.

"L'examen du corps par le médecin légiste a révélé plus d'une vingtaine de plaies compatibles avec des coups portés avec une arme blanche", informe le parquet de Montpellier ce jeudi. Selon une source policière, la victime, âgée de 80 ans, présentait au moins 26 coups de couteau.