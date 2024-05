Une femme de 33 ans a été tuée par balle ce lundi par son ex-époux près de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui-même, a indiqué le parquet. Les faits se sont passés devant le domicile des parents de l'homme, en présence de membres de sa famille.

Les faits se sont déroulés à midi ce lundi dans une maison à Torcy, près de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). Selon les premiers éléments, une femme de 33 ans a été tuée par balle, touchée par son ex-époux qui a ensuite retourné l'arme contre lui-même, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer. L'ex-épouse se trouvait chez sa belle famille pour discuter avec sa belle-sœur des conditions de la séparation, quand son ex-conjoint, 34 ans, est arrivé avec un fusil de chasse.

Le couple était séparé depuis le mois de février

Ce dernier "tire un coup qui atteint Madame qui décède, et retourne l'arme sur lui au niveau du cœur et décède", a indiqué à l'AFP le procureur Guirec Le Bras. Les faits se sont passés devant le domicile des parents de l'homme, en présence de membres de sa famille. Une enquête de flagrance pour "homicide conjugal" a été ouverte. Elle "doit déterminer plus précisément les circonstances", a ajouté le procureur, précisant qu'une autopsie est prévue ce mercredi.

Le couple, séparé depuis le mois de février dernier, avait deux enfants de 5 et 7 ans, absents au moment des faits, a indiqué le procureur. L'ex-épouse avait déposé plainte en mai pour "des faits de violences et de harcèlement" antérieurs à la séparation, a ajouté Guirec Le Bras.

En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours en France. Selon le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, il y a eu 94 féminicides en 2023, contre 118 en 2022.