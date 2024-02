Rhône : une femme tuée à Vénissieux, son compagnon tente de se suicider

Une femme a été tuée par son conjoint, qui a tenté de se suicider après les faits, ce samedi matin à Vénissieux (Rhône). Le suspect avait envoyé une vidéo du meurtre de sa compagne à son frère, qui a pu alerter la police.

La police suspecte un féminicide suivi d'une tentative de suicide. Ce samedi matin, une femme a été tuée à Vénissieux (Rhône), et l'auteur présumé des faits, son compagnon, a tenté de se suicider. Selon une source policière à TF1-LCI, les deux corps gisaient dans une voiture. La femme a été tuée par balle et l'homme, entre la vie et la mort, avait une balle dans la tête.

La police a pu les géolocaliser grâce au téléphone du suspect. C'est le frère de ce dernier qui les avait alertés vers 6h30 ce samedi matin. Il avait reçu de l'auteur présumé une vidéo dans laquelle on le voyait tuer sa compagne.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame.