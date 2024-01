Femme de 75 ans violée en Seine-et-Marne : la garde à vue du suspect levée

Une femme âgée de 75 ans a été violée, lundi à l'aube, à son domicile d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) par un homme qui a pris la fuite. Son mari handicapé, présent dans une pièce voisine, n'a rien pu faire pour lui venir en aide. Si un suspect avait été interpellé mardi, sa garde à vue a été levée le lendemain, faute de preuves.

Les faits se sont déroulés lundi 1er janvier à l'aube. Quelques heures à peine après le passage à la nouvelle année, une femme âgée de 75 ans a été violée dans sa chambre à son domicile d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) par un individu qui a pris la fuite. Son mari, qui avait vu l'intrus entrer dans leur maison, a tenté de l'alerter en vain. Handicapé et alité dans une autre pièce, il n'a pu venir en aide à son épouse autrement qu'en criant.

Pas de quoi dissuader le malfrat qui, après avoir violé la septuagénaire, lui a demandé de l'argent avant de prendre la fuite avec 50 euros en poche. Une fois l'individu hors de sa vue, la victime a immédiatement alerté son fils et les forces de l'ordre. Depuis, la police a tout mis en œuvre pour tenter d'identifier l'auteur des faits. Et au lendemain du viol, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Torcy. Une mesure finalement levée mercredi.

Dans un communiqué publié ce 3 janvier, le parquet de Melun indique qu'"en l’absence d’éléments probants, la garde à vue du suspect a été levée ce matin". L'individu, qui est en situation irrégulière, a toutefois été placé au centre de rétention administrative. "Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’auteur des faits", précise le parquet.