Plaignante insultée par un policier : l'enquête pour "injures" classée sans suite

Cette affaire avait suscité de nombreuses critiques, notamment au sein des milieux féministes qui dénoncent régulièrement la mauvaise prise en compte par les forces de l'ordre des victimes de violences sexuelles.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait déclaré mi-février que le policier ne serait pas "réintégré dans la police". Avant même les conclusions de l'enquête, il avait rajouté que l'officier n'avait "plus sa place" au sein de la police nationale. Le préfet de police Didier Lallement avait quant à lui condamné "des propos inadmissibles", et annoncé avoir saisi la "police des polices" (IGPN) d'une enquête administrative et avait demandé la suspension du policier à titre conservatoire.

La plaignante avait également déposé plainte devant l'IGPN concernant ces injures, entraînant l'ouverture de cette seconde enquête le 16 février, désormais classée.