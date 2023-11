Femme juive blessée au couteau à Lyon : près d’une semaine après les faits, où en est l’enquête ?

Une source proche du dossier indiquait, dès samedi, qu'une analyse médico-légale avait été demandée pour écarter l'hypothèse d'une "blessure autoinfligée". On ignore si les conclusions sont connues, ou non. "Penser que je me suis fait ça moi-même est invraisemblable", dit-elle sur CNews. "Je tiens à ma vie (...) Pour moi, l'automutilation, le fait de me faire du mal est insensé".

Interrogée par TF1-LCI, Me Muriel Ouaknine Melki, avocate d'Eva, assure que "les enquêteurs ont écarté la piste de l'automutilation".