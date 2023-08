Femme retrouvée à Forbach : ce que l'on sait sur l'enquête

Avisées par leurs homologues allemands, les forces de l'ordre sont intervenues ce lundi matin à 6h au domicile d'un couple de Forbach, en Moselle. La victime présumée, une femme allemande de 53 ans, a appelé la police de son pays dans la nuit de dimanche à lundi pour dénoncer des faits de séquestration. "Dépourvue d'entraves" mais le crâne rasé, a indiqué le procureur de la République de Sarreguemines Olivier Glady, celle-ci a été retrouvée allongée à demi-nue, sur son lit. Elle se trouvait à proximité d'un téléphone filaire qu'elle pouvait atteindre. Aucune trace de sang n'a été découverte dans son environnement immédiat, assure le magistrat.

Son époux, présent au moment de l'intervention de la police et également de nationalité allemande, a été interpellé et placé en garde à vue pour "viol aggravé par conjoint", "séquestration", "actes de torture et de barbarie". Ancien employé dans l'industrie allemande et en recherche d'emploi depuis plusieurs mois, il est inconnu des services de police et de justice de l'Hexagone. Des vérifications sont en cours auprès de la police allemande. La garde à vue du suspect est prolongée pour 24h, a annoncé Olivier Glady.