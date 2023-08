Femme retrouvée à Forbach : la séquestration est "une réalité inexistante"

L'homme, un Allemand âgé de 55 ans, avait été interpellé lundi à 6 heures dans l'appartement du couple à Forbach par la police et placé en garde à vue pour des faits de séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie. Son épouse avait été retrouvée lundi matin dans une chambre de l'appartement occupé par le couple à Forbach, à la frontière avec l'Allemagne.