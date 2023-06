Femme tuée par balle en Dordogne : le récit stupéfiant d'un "jeu" qui a viré au drame

Drogue, alcool, armes, gilet pare-balles, vélo, carriole... Les éléments du scénario qui s'est joué vendredi dernier dans une commune de Dordogne, au cours duquel une femme a été tuée avant d'être déposée sur le parking d'un cimetière, sont édifiants, tout comme le déroulé de cette soirée "improvisée" qui se voulait festive.

Quatre jours après le drame, la procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, a livré les détails des quelques heures au cours desquelles cette tragédie s'est déroulée. Selon son récit, c'est un homme âgé de 55 ans qui a lancé l'invitation pour ce rassemblement nocturne sur fond d'alcool, de cannabis et de cocaïne. Un ami à lui, âgé de 18 ans, est présent, accompagné d'une femme de 47 ans qui ne connaît par leur hôte, et d'un homme âgé de 20 ans qui ne connaît pas la quadragénaire.

"Au milieu de la nuit, dans ce qui semble être un jeu, la quadragénaire a enfilé un gilet pare-balles qu'elle a trouvé sur place et demandé au propriétaire des lieux, issu d'une famille de chasseurs et qui possède sans doute pour cela des armes, de lui tirer dessus. Il tire d'abord avec une arme de poing à deux ou trois reprises sur cette femme, habitante de la commune de Montpon-Ménestérol. Les balles arrivent sur le gilet sans la blesser. Ensuite, il prend un fusil de chasse et tire à moins d'un mètre de la victime. Cette fois, la balle la touche à l'abdomen et elle s'écroule. Il est alors 3h54 du matin", relate la procureure.