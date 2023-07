Mort d'une femme poussée sur les rails du RER : le suspect déjà connu pour des faits similaires

Les investigations avancent. Vendredi 14 juillet, un homme a été placé en garde à vue à Paris, suspecté d'avoir assassiné une femme en la poussant sur les rails du RER B, à la station Cité Universitaire. Âgée de 52 ans et de nationalité algérienne, la victime a réussi à se relever une fois sur les voies, mais n'a pas pu éviter le train qui entrait en gare, et est décédée. Le suspect a pris la fuite, puis a été interpellé dans l'après-midi et a avoué être l'auteur des faits.