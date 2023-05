Teknival dans l'Indre : plusieurs blessés, dont un en urgence absolue

"La situation est stable sur le site du Teknival", a indiqué vendredi 19 mai au matin la préfecture, dans un communiqué, en précisant que des véhicules avaient continué "à rallier durant la nuit" le site. Toutefois, une dizaine de blessés sont à recenser dans cet événement non prévu qui rassemble déjà plus de 30.000 personnes. Ainsi, "le poste médical avancé (PMA) a recensé 18 entrées depuis son ouverture hier (jeudi, ndlr) à 14h (dont 11 cette nuit) : 1 urgence absolue, 16 urgences relatives et 1 impliqué", ont annoncé les autorités. Selon la Nouvelle République et France Bleu, la personne en urgence absolue aurait été écrasée par un véhicule.