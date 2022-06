Fête de la musique : plusieurs suspects arrêtés en région parisienne après des piqûres

Après plus de deux ans de restrictions à cause de l'épidémie de Covid-19, les Français ont enfin pu célébrer la Fête de la musique comme il se doit, dans de nombreuses villes de France. Malheureusement, certains ont pu être réticents à l'idée de sortir et rejoindre la foule, depuis le phénomène des mystérieuses piqûres en boîte de nuit, qui fait le tour de la France.

D'après des informations de nos confrères de l'AFP de sources concordantes, plusieurs personnes sont soupçonnées d'avoir piqué des participants pendant la Fête de la musique à Versailles (Yvelines) et dans la ville d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en banlieue parisienne. Mercredi 22 juin, plusieurs gardes à vue étaient encore en cours. En effet, selon une source policière, plusieurs personnes se sont plaintes de piqûres durant un concert à Versailles, mardi soir.