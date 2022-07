Fête du 14-Juillet : 12 000 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés à Paris

"Entre 6 heures 30 et 14 heures, un service d’ordre et de circulation est mis en place sur un périmètre comprenant notamment l’avenue des Champs-Élysées, la place de l’Étoile, le musée du Louvre, les Invalides, la place de la Concorde, le Champ de Mars, le Trocadéro, la Tour Eiffel. Au sein de ce périmètre, l’accès et la circulation des personnes seront réglementés. Des restrictions de circulation et de stationnement sont instituées", détaille la préfecture qui demande aux automobilistes de contourner très largement cette zone.

Un système de pré-filtrage sera organisé pour le grand public sur le périmètre d’accès pour le défilé avec notamment l'ouverture des sacs et fouille des vestes des visiteurs. Par ailleurs, un barriérage sera installé sur l’avenue des Champs-Élysées.

"Tout rassemblement de nature revendicative" est interdit sur cette zone, souligne la préfecture. "Le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, d’une arme, d’objets dangereux, l’introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons alcooliques, l’accès des animaux dangereux", sont, eux aussi, interdits.

Pour des raisons de sécurité, des stations de réseaux de transports seront fermées : Charles-de-Gaulle Étoile (RER A, métro lignes 1, 2, 6), George V (métro ligne 1), Franklin D. Roosevelt (métro lignes 1 et 9), Champs-Élysées Clemenceau (métro lignes 1 et 13), Concorde (métro lignes 1, 8 et 12), Tuileries (métro ligne 1) seront fermées.