Fête juive de Hanouka : Darmanin demande une "extrême vigilance" aux préfets

Dans un contexte tendu en raison de l'actualité internationale et de l'attaque survenue à Paris samedi soir, Gérald Darmanin a appelé tous les préfets à "une extrême vigilance" pour la fête juive de Hanouka. Dans son télégramme, le ministre de l'Intérieur a rappelé le "niveau très élevé de la menace terroriste" en France.

À partir de jeudi 7 décembre, les personnes de confession juive célèbreront pendant huit jours, jusqu'au 15 décembre, Hanouka, la fête des lumières. C'est pourquoi, "le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays, ainsi que la persistance des tensions au plan international, en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien, exigent le maintien d'une extrême vigilance", écrit Gérald Darmanin, dans un télégramme daté de dimanche et dont l'AFP a eu copie.

Dans le détail, le ministre de l'Intérieur réclame que soit assurée "une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles, lors des rassemblements et offices". "Merci d'appliquer ad litteram cette instruction", demande-t-il encore aux préfets.

Samedi soir à Paris, un islamiste radical a tué au couteau et au marteau une personne et en a blessé deux autres. En parallèle, les combats entre Israël et le Hamas exacerbent les tensions dans de nombreux pays occidentaux, et la France n'est pas en reste. Plus de 1500 actes et propos antisémites ont été recensés mi-novembre depuis l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien, avec près de 600 interpellations.