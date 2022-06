Fête juive et Pentecôte : les préfets appelés à la "vigilance" pour la sécurité des lieux de culte

Le ministre de l'Intérieur appelle les préfets, ainsi que les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, à être particulièrement "vigilants" ce week-end. Dans un télégramme, ce vendredi 3 juin, et que l'AFP pu lire, Gérald Darmanin demande à ces derniers de veiller à la sécurité des lieux de culte "dans le contexte des fêtes juive de Chavouot et chrétienne de la Pentecôte" qui se tiendront du samedi soir au lundi soir.