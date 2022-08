Fêtes de Bayonne : un viol en réunion, des piqures sauvages, et plusieurs bagarres violentes

C'était le grand retour des fêtes traditionnelles de Bayonne, un rendez-vous annuel qui, depuis 1932, n'avait été interrompu que pendant les années de guerre... et par le Covid-19 en 2020 et 2021. Avec plus de 1,1 million de participants, l'affluence de cette édition très attendue, qui s'est tenue du 27 au 31 juillet, est en hausse de 15% par rapport à celle de 2019. À l'heure des bilans, si le sous-préfet a noté des fêtes "plus apaisées" que les précédentes, de nombreux faits de violence sont toutefois à déplorer.