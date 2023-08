Fêtes de Bayonne : Un appel à témoins pour retrouver les meurtriers présumés d'un homme de 46 ans

Les peñas Bayonnaise, les professionnels cafetiers restaurateurs Bayonnais ainsi qu'un collectif de riverains appellent dans un communiqué à manifester ce vendredi à 18h sur la place de la mairie de Bayonne, "à la mémoire" de la victime, morte "pour avoir seulement rappelé à des festayres la bienséance, le respect et la bonne tenue que l’on doit avoir quand on vient faire les fêtes dans une ville dont les rues sont là pour accueillir de la joie et la bonne humeur".