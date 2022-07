Feu d'artifice du 14-Juillet : une femme blessée à la tête à Pont-Audemer

La fête a viré à l'accident. Ce mercredi 13 juillet, à Pont-Audemer, dans l'Eure, une spectatrice a été blessée à la tête alors qu'elle regardait le feu d'artifice donné pour les célébrations du 14-Juillet.

Selon la compagnie de brigades de gendarmerie de la commune, contactée par l'hebdomadaire L'Éveil de Pont-Audemer, la femme aurait reçu des débris de feux d'artifice, lui entaillant une partie du cuir chevelu. Elle a aussitôt été prise en charge par les pompiers et transportée au centre hospitalier le plus proche pour y obtenir des soins et subir des examens médicaux.