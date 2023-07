Feu d’artifice du 14-Juillet : Nanterre, Roubaix, Bagnolet… Ces villes qui annulent par peur des violences

Ailleurs en France, d’autres annulations ont aussi été officialisées dans les communes les plus touchées par les émeutes ces dernières semaines. Dans le Nord, les villes de Roubaix et de Mons-en-Barœul, où la mairie avait été incendiée durant les émeutes, ont elles aussi annulé leurs festivités du 14-Juillet, mentionnant le "traumatisme" de la violence des dernières semaines. "C’est un choix simple, en se disant qu’il y avait déjà eu assez de feux et d’artifices les derniers jours, et que ce n’était pas la peine d’en rajouter", a ainsi indiqué le maire divers droite de Roubaix, Guillaume Delbar, dans un communiqué.