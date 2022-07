Cholet : un enfant de 7 ans et sa soeur tués lors du feu d'artifice du 14-Juillet

Interrogé sur les circonstances de l'accident, le procureur a évoqué un "incident de tir", sans plus de précision. "Il est beaucoup trop tôt" pour en dire plus, a-t-il ajouté. Laurent Picard, venu au feu d'artifice avec ses deux filles de 8 et 13 ans, a assisté à l'accident, dont il a publié quelques images vidéo sur Facebook. "J'étais à 5/6 mètres de l'explosion avec mes deux filles, j'ai reçu des étincelles et senti la chaleur du souffle", a-t-il témoigné auprès de l'AFP. "Heureusement, là où j'étais placé, j'ai servi de bouclier à mes filles en quelque sorte".

À la fin de cette vidéo d'un peu plus d'une minute, on voit ce qui ressemble à l'explosion d'une fusée parmi une petite foule massée derrière un grillage, puis des cris et des gens qui courent en tous sens, alors que des flammes sont visibles par terre. Malgré l'incident, le feu d'artifice a été mené à son terme puis la foule a été dispersée, selon lui.